«Нефтяник» не испытал проблем с «Рязанью»

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Встреча между «Нефтяником» и «Рязанью» в чемпионате ВХЛ завершилась победой команды из Татарстана. Альметьевцы оформили три безответные шайбы.
В каждом голе поучаствовали братья Альшевские: в первой шайбе Ярослав и Станислав ассистировали Михаилу Мокину. Затем Мокин и Ярослав Альшевский помогли реализовать большинство Марку Янчевскому, а в третьем голе Мокин и Станислав Альшевский ассистировали Ярославу.
«Нефтяник» продолжает погоню за лидером «регулярки», отставая от «Югры» на шесть очков.