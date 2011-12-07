«Нефтяник» не испытал проблем с «Рязанью»

Встреча между «Нефтяником» и «Рязанью» в чемпионате ВХЛ завершилась победой команды из Татарстана. Альметьевцы оформили три безответные шайбы.

В каждом голе поучаствовали братья Альшевские: в первой шайбе Ярослав и Станислав ассистировали Михаилу Мокину. Затем Мокин и Ярослав Альшевский помогли реализовать большинство Марку Янчевскому, а в третьем голе Мокин и Станислав Альшевский ассистировали Ярославу.

«Нефтяник» продолжает погоню за лидером «регулярки», отставая от «Югры» на шесть очков.