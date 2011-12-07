«Синтез» разгромил московское «Динамо»

В очередном матче чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» разгромил московских динамовцев – 17:7. Пять мячей в ворота москвичей провел Арслан Закиров. За два тура до начала игр плей-офф казанцы продолжают идти на третьем месте в турнирной таблице, отставая от волгоградского «Спартака» на одно очко.