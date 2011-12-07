Тимур Акмурзин и Алексей Городовой покидают «Рубин»

Вратарь «молодежки» казанского «Рубина» Тимур Акмурзин продолжит свою карьеру на правах аренды в ФК «Уфа». А еще один вратарь казанцев, пришедший в казанский клуб в это межсезонье, Алексей Городовой, также на правах аренды будет выступать за клуб «Зенит-2». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.