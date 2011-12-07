«Нефтехимик» в повторном матче в Хабаровске вырвал у «Амура» победу в овертайме

Хабаровчане не стали менять вратаря Аликина после его вчерашнего фиаско. А нижнекамцы выставили в рамке Шарыченкова. И именно голкипер гостей сделал первое спасение, и тут же Зак Митчелл вывел нижнекамцев вперед — 0:1 на 7-й минуте.

Но затем гости удалились — Шикстадаров отправился в штрафной бокс. Однако хозяева реализовать преимущество не сумели. Отметим, что по броскам гости превосходили «Амур» в первом периоде.

С сэйва Шарыченкова начался и второй период. И тут же удалились хозяева. Но и гости свое первое преимущество в матче не реализовали.

Однако затем хабаровчане нарушили правило численного состава. Но и на это раз с реализацией у гостей были проблемы.

В конце второго периода нижнекамцы в третий раз получили большинство. И повозили хозяев гости изрядно. Но гола вновь не случилось.

Так что все должно было решиться в третьем периоде при счете 0:1 ко второму перерыву.

А вот удаление в третьем периоде Алексея Волгина, по мнению арбитра, потянуло на удаление до конца матча, да и пятиминутное по ходу матча. Это было уже серьезно. И Михал Йордан это подтвердил, сравняв счет — 1:1. Тут же у гостей Куликов попал в штангу в меньшинстве. Напряжение нарастало. И тут же нижнекамцы получили еще одно удаление. И когда удаленный Берглунд уже вышел на лед, «Амур» забил еще — 2:1. Так что дорого гости заплатили за эти удаления.

Все оставшееся время матч гости атаковали всей командой. И за три минуты до конца третьего периода «Нефтехимик» счет сравнял — Рясенский отличился — 2:2.

Встреча перетекла в овертайм. И на 30-й секунде Мэтт Уайт реализует буллит — 3:2 в пользу нижнекамцев.

Теперь для верности нижнекамцам надо выиграть и последний матч, но отчасти тут может помочь китайский клуб, если в Новосибирске проиграет рижским динамовцам.