«КАМАЗ» выиграл турнир команд ПФЛ

В Турции завершился турнир команд ПФЛ, в котором принимал участие «КАМАЗ». На групповом этапе челнинцы обыграли ульяновскую «Волгу» и разошлись миром с «Велесом». В финале турнира сетка свела их со «Звездой» из Пермского края. Основное время встречи закончилось ничьей – 1:1 и финал перешел в серию послематчевых пенальти. Челнинцы оказались точнее пермяков и выиграли со счетом 4:3. Полузащитник Давид Караев был признан лучшим игроком турнира.