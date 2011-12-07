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«КАМАЗ» выиграл турнир команд ПФЛ

Исход финального матча решила серия пенальти.
В Турции завершился турнир команд ПФЛ, в котором принимал участие «КАМАЗ». На групповом этапе челнинцы обыграли ульяновскую «Волгу» и разошлись миром с «Велесом». В финале турнира сетка свела их со «Звездой» из Пермского края. Основное время встречи закончилось ничьей – 1:1 и финал перешел в серию послематчевых пенальти. Челнинцы оказались точнее пермяков и выиграли со счетом 4:3. Полузащитник Давид Караев был признан лучшим игроком турнира.
КВ
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