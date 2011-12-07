Сборная России по футболу во втором матче квалификации на Евро-2020 разгромила сборную Казахстана

Во втором матче отбора на Евро-2020 на выезде сборная России по футболу сумела добиться отличного результата - команда Станислава Черчесова разгромила соперника на его поле – 4:0. Дублем отметился Черышев, один гол на счету Дзюбы. Один гол соперники провели в свои ворота сами. Так, после двух матчей сборная России набрала три очка при разнице мячей 5:4.