Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная России по футболу во втором матче квалификации на Евро-2020 разгромила сборную Казахстана

Сборная России по футболу во втором матче квалификации на Евро-2020 разгромила сборную Казахстана
Во втором матче отбора на Евро-2020 на выезде сборная России по футболу сумела добиться отличного результата - команда Станислава Черчесова разгромила соперника на его поле – 4:0. Дублем отметился Черышев, один гол на счету Дзюбы. Один гол соперники провели в свои ворота сами. Так, после двух матчей сборная России набрала три очка при разнице мячей 5:4.
КВ
Лента новостей