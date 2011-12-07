«Ак Барс» объявил о переходе Дмитрия Кагарлицкого

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Дмитрием Кагарлицким. Минувший сезон нападающий провёл в московском «Динамо», набрав 52 (16+36) очка в 64 играх.

Ранее форвард выступал в КХЛ за «Атлант», «Кузню», «Донбасс», «Северсталь», СКА и «Динамо». За свою карьеру провёл 544 матча в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков.

«Кагарлицкий — российский топ-форвард с отличным броском, который точно поможет нашей команде. Мы рассчитываем на его успешную игру в большинстве и опыт выступления в клубах высокого уровня. Дмитрий был интересен нам ещё два года назад, рады, что теперь он принял решение переехать в Казань», — прокомментировал переход генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.