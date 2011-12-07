Игроки «Рубина» не получают премиальных за победы

Футболистам «Рубина» не выплачивают премиальных за победы в РПЛ по ходу сезона, игроки получают выплаты только за итоговый результат. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал голкипер Юрий Дюпин.

«Перед началом сезона мы собирались командой с руководством клуба, и такая задача [выйти в еврокубки] перед нами ставилась. Мы играем без премиальных, в «Рубине» их нет — и руководство сказало: «Хотите премиальные — попадайте в еврокубки. И деньги, которые придут в клуб от УЕФА будут поделены между вами и у вас будут премиальные», — объяснил голкипер.

По итогам сезона «Рубин» получил право выступить в третьем отборочном раунде Лиги конференций.