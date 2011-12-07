Контрольный матч между «Рубином» и «Нижним Новгородом» завершился победой казанцев

24 июня на стадионе «Ак Барс Арена» состоялся контрольный матч между «Рубином» и «Нижним Новгородом». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 2:1.

В составе «Рубина» дублем отметился форвард Кирилл Косарев, дважды поразивший ворота гостей за семь минут. У «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Артём Галаджан.

Примечательно, что в заявку казанцев не вошёл полузащитник Хвича Кварацхелия, а новичок Сеад Хакшабанович отыграл первый тайм. Место в воротах занял Никита Медведев.