Авиагонки над Казанкой слышал весь город

По словам гендиректора гонок Эрика Вольфа, в Казани за два дня соревнования увидели 90 тысяч зрителей. Мы расскажем, как прошли гонки чемпионата, чем пилоты удивляли зрителей и кто увез с собой золото победителя - кубок в виде казанской чаши.

Серия Red Bull Air Race стартовала в 2003 году. В соревнованиях принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости и мастерстве управления легкими гоночными самолетами. Летчики испытывают колоссальные перегрузки, когда, разгоняясь до 370 км/ч, на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами.

В первый день соревнований светило солнце, на трассе проводились тренировочные полеты классов Сhallenger и Master. Пилоты класса Challenger - это будущее поколение Master, а пока они набираются опыта и оттачивают навыки, необходимые для выступления в высшем дивизионе.

Увидеть масштабное мероприятие в этот солнечный день собралось огромное количество зрителей. На берегах Казанки они заняли все удобные для просмотра набережные, склоны возле НКЦ и под кремлевской стеной, смотровую площадку в кремле, улицу Сибгата Хакима и даже пляжную зону "Ривьеры". Но для пилотов погода оказалась не лучшей - коварный западный ветер своими порывами выбивал многих пилотов из колеи на тренировочных полетах. Ошибок, штрафов и сбитых пилонов было немало.

В субботу квалификационная часть определила пары для первого раунда на выбывание в воскресной гонке. И здесь же отметился свой фаворит - канадец Пит Маклауд, один из немногих, на ком не сказалось напряжение первого тренировочного дня.

- Самолет летит отлично, думаю, у меня получается управлять им довольно эффективно. Трасса совсем не простая, но сегодня все сложилось для меня хорошо, - сказал в первый день полетов Маклауд, который коллекционирует поул-позиции одну за другой. - Приятно стать самым быстрым сегодня, возглавив протокол, но за квалификацию дополнительных очков не начисляют.

Самое эффектное зрелище ожидало казанцев в воскресенье. В этот день дождь практически не прекращался до итогового чествования победителей. Однако такая погода сказалась на пилотах не так негативно, как ветер в первый день.

- Это потрясающее зрелище - видеть вблизи полеты таких профессионалов, - сказал казанец, представившийся Рустемом. - Пилоты так искусно управляют самолетами, аж дух захватывает.

К его восторгам присоединились две семьи - из Нижнего Новгорода и Краснодара:

- Мы очень рады, что приехали на чемпионат, нисколько не пожалели. И дождь не подпортил нам впечатления. Раньше смотрели гонки по телевизору, а сейчас вот находимся на одном из этапов.

Самолеты взлетали с автодрома Kazan Ring в Дербышках. Половина пилотов - бывшие военные летчики с высшим образованием. К слову о молодых пилотах - Кубок Challenger выиграл китайский пилот Кенни Чан. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,264 секунды. Чан - первый представитель Китая и один из самых молодых пилотов серии Red Bull Air Race.

- В Кубке претендентов очень высокая конкуренция. Особенно сложно было выступать первым. Очень рад, что я достиг своей цели. Эта победа стала в некотором смысле и моим личным удивлением. Я шел к мечте принять участие в чемпионате Red Bull Air Race десять лет. В будущем надеюсь перейти в класс Master и стать чемпионом, но до этого еще очень много работать, - рассказал о своих впечатлениях от победы Кенни Чан.

Наверняка многие задаются вопросом: есть ли среди пилотов женщины? Отвечаем: есть, это Мелани Астелс из Германии. Мелани стала первой женщиной-пилотом в истории этих соревнований и сразу же заявила о себе, завоевав серебро на этапе в Индианаполисе.

Самым захватывающим зрелищем стал «Финал четырех» - гонка сильнейших пилотов за первое место. Победителем этапа в категории Master стал Кирби Чемблисс, серебро и бронза у канадца Пита Маклауда и американца Майкла Гулиана.

Майкл Гулиан отметил сложность казанской трассы:

- Путь на пьедестал оказался нелегким. Пришлось быть очень быстрым. Целью было пройти трассу чисто и быстро. Получилось, конечно, не очень чисто, но мы старались всегда держать высокую скорость. Особые проблемы доставили четвертые ворота - они являются самыми сложными для пилотов. Мы приложили максимальные усилия для того, чтобы попасть в «Финал четырех». Что касается трассы, то этап в Казани является самым сложным из тех, которые мы уже прошли в этом году. Обычно трассы Red Bull Air Race бывают с минимальным риском, но в Казани буквально по одной прямой приходится проходить вторые и третьи ворота, а также входить в четвертые. К тому же сегодня был другой ветер. Дождь также добавил сложностей.

Завершал казанский этап гонки канадец Пит Маклауд - на протяжении двух дней он был одним из лучших пилотов этапа. Он показал фантастическую скорость, но одна ошибка стоила ему победы: он не по правилам прошел одни ворота, получив две штрафные секунды. На оставшейся части дистанции канадец боролся до конца, но все же уступил Чемблиссу чуть меньше секунды.

Фаворит первого дня Пит Маклауд отметил, что гонка выдалась непростой:

- Огромное значение имеет подготовка и место проведения гонки. Гонка выдалась сложной. Это было своеобразным вызовом. До последнего я старался пройти трассу максимально успешно - штраф был две секунды, а не три. Но в соревновании с такими профессиональными пилотами и две секунды могут быть решающими. Наша команда в прекрасной форме, я чувствую себя уверенно. Нужно продолжать работать в заданном направлении.

- Я в России во второй раз. Очень рад побывать в прекрасном городе Казани. Если говорить о моих стремлениях, то дело не в количестве баллов, а в усиленной работе от гонки к гонки - только тогда будет результат. Моя команда делает многое. Недостаточно просто хорошо летать - в одиночку выиграть гонку невозможно, - сказал победитель Кирби Чемблисс, которому достался кубок победителя в виде казанской чаши.

Red Bull Air Race - 2017 - самый первый российский опыт в этом чемпионате. Скорее всего, в следующем году Казань примет один из этапов соревнований, и мы вновь увидим высший пилотаж над Казанкой.