Леонид Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ по версии Transfermarkt

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На старте нового сезона Российской Премьер-лиги известный немецкий сайт, аккумулирующий статистическую информацию о европейском футболе, Transfermarkt определил лучшего тренера минувшего сезона в РПЛ. Им стал наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.
Среди ключевых качеств и главных достижений российского специалиста немецки портал отмечает следующее.
Напомним, что лучшим тренером прошедшего сезона по мнению самой РПЛ был признан наставник «Зенита» Сергей Семак.