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Леонид Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ по версии Transfermarkt

Главный тренер казанцев обошел по ряду показателей Семака, Николича, Тедеско и наставника «Ростова» и сборной России — Валерия Карпина.

На старте нового сезона Российской Премьер-лиги известный немецкий сайт, аккумулирующий статистическую информацию о европейском футболе, Transfermarkt определил лучшего тренера минувшего сезона в РПЛ. Им стал наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

Среди ключевых качеств и главных достижений российского специалиста немецки портал отмечает следующее.

  • Подопечные Слуцкого на протяжение сезона отличались не только командными, но и индивидуальными качествами
  • Раскрытие сразу нескольких новых имен, которым под силу конкурировать на европейской арене
  • Достижение высокого результата (4 место в Лиге и выход в еврокубки) при минимальных затратах, в сравнении с другими командами-соседями по турнирной таблице
  • Большое доверие к молодым игрокам, что способствовало их дальнейшему прогрессу
  • Ряд футболистов «Рубина» впервые получили вызов в свои национальные сборные


Напомним, что лучшим тренером прошедшего сезона по мнению самой РПЛ был признан наставник «Зенита» Сергей Семак.

КВ
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