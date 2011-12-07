Леонид Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ по версии Transfermarkt

На старте нового сезона Российской Премьер-лиги известный немецкий сайт, аккумулирующий статистическую информацию о европейском футболе, Transfermarkt определил лучшего тренера минувшего сезона в РПЛ. Им стал наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

Среди ключевых качеств и главных достижений российского специалиста немецки портал отмечает следующее.

Подопечные Слуцкого на протяжение сезона отличались не только командными, но и индивидуальными качествами

Раскрытие сразу нескольких новых имен, которым под силу конкурировать на европейской арене

Достижение высокого результата (4 место в Лиге и выход в еврокубки) при минимальных затратах, в сравнении с другими командами-соседями по турнирной таблице

Большое доверие к молодым игрокам, что способствовало их дальнейшему прогрессу

Ряд футболистов «Рубина» впервые получили вызов в свои национальные сборные





Напомним, что лучшим тренером прошедшего сезона по мнению самой РПЛ был признан наставник «Зенита» Сергей Семак.