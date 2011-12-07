«Нефтехимик» не смог разжиться очками в Астрахани

Сегодня в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги на Центральном стадионе в Астрахани состоялся матч местного «Волгаря» и «Нефтехимика», в котором нижнекамцы потерпели поражение с минимальным счетом (0:1). Единственным голом в матче отличился новичок южан Илья Стефанович.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, с обилием желтых карточек. Команды не спешили рисковать и раскрываться. Стоит отметить, что «Нефтехимик» Новикова зачастую выбирает оборонительную тактику в выездных поединках, а следовательно не забивает много голов.

Начало второго тайма осталось за хозяевами, они забили довольно быстрый мяч (на 52 минуте). Далее «Нефтехимик» изо всех сил пробовал навязать борьбу, но команде из Татарстана так и не удалось сравнять счет.

Отметим, что для команды из Нижнекамска эта игра стала первой выездной в новом сезоне. В первых двух турах подопечные Новикова с минимальным счетом обыграли «Олимп-Долгопрудный», а затем завершили нулевой ничьей матч с армейцами Хабаровска.