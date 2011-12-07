Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде

Первая медаль серебряной пробы на летних Олимпийских играх отправилась в копилку России. Обладательницей награды стала 24-летняя россиянка Анастасия Галишина из Ярославля. Она показала второй результат в дисциплине «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров».

Золотая медаль досталась представительнице Китая — Ян Цянь, которая установила новый олимпийский рекорд. «Бронза» у Швейцарии (Нины Кристен).

Напомним, что Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.