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Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде

«Серебро» было добыто спортсменкой из Ярославской области.

Первая медаль серебряной пробы на летних Олимпийских играх отправилась в копилку России. Обладательницей награды стала 24-летняя россиянка Анастасия Галишина из Ярославля. Она показала второй результат в дисциплине «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров».

Золотая медаль досталась представительнице Китая — Ян Цянь, которая установила новый олимпийский рекорд. «Бронза» у Швейцарии (Нины Кристен).

Напомним, что Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

КВ
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