Впервые за 7 лет: «Рубин» обыграл «Спартак» в первом туре РПЛ

Матч первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги «Рубин» — «Спартак» завершился минимальной победой казанцев. 3 очка команде из столицы Татарстана принес великолепный по исполнению удар защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

Несмотря на то, что болельщикам не удалось увидеть обилия голов, противостояние с москвичами вышло очень зрелищным — на двоих команды «настреляли» 10 ударов в створ ворот соперника, каждый из которых вполне претендовал на голевое попадание.

Напомним, что совсем недавно «Рубин» уже встречался со «Спартаком» в предсезонном Кубке Матч Премьер. В том матче подопечные Слуцкого крупно уступили москвичам (0:4), после чего Леонид Федун заявил, что «Рубин» поддавался хозяевам поля, в виду скорой официальной встречи между двумя командами.