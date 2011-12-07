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Впервые за 7 лет: «Рубин» обыграл «Спартак» в первом туре РПЛ

Подопечные Слуцкого начали сезон с победы над фаворитом. Руй Витория потерпел первое поражение на посту главного тренера «красно-белых».

Матч первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги «Рубин» — «Спартак» завершился минимальной победой казанцев. 3 очка команде из столицы Татарстана принес великолепный по исполнению удар защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

Несмотря на то, что болельщикам не удалось увидеть обилия голов, противостояние с москвичами вышло очень зрелищным — на двоих команды «настреляли» 10 ударов в створ ворот соперника, каждый из которых вполне претендовал на голевое попадание.

Напомним, что совсем недавно «Рубин» уже встречался со «Спартаком» в предсезонном Кубке Матч Премьер. В том матче подопечные Слуцкого крупно уступили москвичам (0:4), после чего Леонид Федун заявил, что «Рубин» поддавался хозяевам поля, в виду скорой официальной встречи между двумя командами.

КВ
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