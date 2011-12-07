«Нефтехимик» разгромил «Чертаново»

В 5-м туре ФНЛ «Нефтехимик» на своём поле разгромил «Чертаново» со счётом 3:0. Нижнекамцы сумели дважды отличиться в первые пятнадцать минут игры: голы в свой актив внесли Мераби Уридия и Илья Петров, а в добавленное время Петров оформил дубль.

Таким образом, клуб из Нижнекамска одержал третью победу подряд. С 10 очками «Нефтехимик» расположился на пятом месте в ФНЛ. В группе лидеров идут «Спартак-2», «Оренбург» (по 13 очков), «Балтика» и «Велес» (по 11 очков). 26 августа «Нефтехимик» проведёт дома матч 1/64 финала Кубка России против брянского «Динамо», а 30 августа сыграет в 6-м туре ФНЛ против «Томи» в Томске.