Экс-подрядчик «Ак Барс Арены»: газон испортили нецелевые мероприятия

Неудовлетворительное качество газона «Ак Барс Арены» связано с проведением нецелевых мероприятий и непрофессионализмом сотрудников. Такое мнение выразил директор организации «СпортиКо» Эдуард Краснов, который был подрядчиком стадиона.

По его словам, нецелевые мероприятия с использованием газона происходили без предварительного согласования и заблаговременного уведомления «СпортиКо» и ФК «Рубин». Именно это привело к непрогнозируемым последствиям и могло привести к полной потере газона стадиона.

По мнению Краснова, некоторые действия сотрудников «Ак Барс Арены» не поддавались никакой логике. Так, например, он рассказал, что в жару сотрудники стадиона укрыли часть футбольного поля не дышащим и светонепропускающим материалом и газон стал преть.

«Несмотря на это руководство стадиона продолжило проводить мероприятия с использованием газона без предварительного уведомления „СпортиКо“ и ФК „Рубин“. Впоследствии на газоне появились первые признаки грибковых заболеваний, которые в настоящее время удалось остановить», — цитирует Краснова «Татар-информ».

По словам Краснова, сотрудничество между «СпортиКо» и «Ак Барс Ареной» завершилось 20 августа. Руководство стадиона подписало договор на уход за футбольным полем с другой организацией.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий критиковал качество газона на «Ак Барс Арене», а Российская Премьер-лига на своем сайте объявила о временном приостановлении действия сертификата «Ак Барс Арены». Если ситуация не будет исправлена, то «Рубину» придется проводить домашние матчи на другом стадионе.