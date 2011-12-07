Нападающий «Рубина» Деспотович продемонстрировал кубики пресса

Травмированный нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович продемонстрировал отличную физическую форму. Пресс-служба клуба из столицы Татарстана опубликовала несколько фотографий сербского форварда во время восстановительных тренировок на базе казанцев.

«Soon (скоро)», — говорится в тексте публикации, предположительно намекая на скорое возвращение нападающего в строй.

Напомним, что лучший бомбардир «рубиновых» Дордже Деспотович получил травму в самом начале игры с грозненским «Ахматом» и был заменен уже на 14-й минуте встречи.

Отметим, что без Деспота, который не смог принять участие в трех последующих играх «Рубина» против «Ракува», «Крыльев Советов» и «Химок», казанцы не смогли одержать ни одной победы (2 ничьи и 1 поражение).