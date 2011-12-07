Нобель Арустамян заявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ»

Известный футбольный телекомментатор Нобель Арустамян заявил о прекращении сотрудничества с телеканалом «Матч ТВ». В своем Telegram-канале Nobel он рассказал, что это связано с предстоящим выходом его интервью с полузащитником футбольного клуба «Ростов» Павлом Мамаевым.

«Интервью, как с Павлом Мамаевым, — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Ехал в Ростов на честный разговор, а в итоге оказался соучастником нового пиар-перфоманса канала», — отметил Арустамян.

Ранее на телеканале «Матч ТВ» появился анонс программы под названием «Мамаева любовь». В нем футболист рассказывает, что ни разу не пожалел о разводе с бывшей женой и сравнивает ее с дьяволом. В эфире «Матч ТВ» интервью в полной версии появится сегодня, 24 августа, в 20:40.