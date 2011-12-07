Официально: Курбан Бердыев назначен главным тренером «Кайрата»

Действующий чемпион Казахстана, алматинский «Кайрат» объявил о подписании соглашения с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. Об этом сообщает пресс-служба казахского клуба.

Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года. Бердыев находился в Алматы с конца мая текущего года, его должность до сегодняшнего дня обозначалась, как председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат».

Напомним, что Курбан Бекиевич Бердыев проработал на тренерском мостике «Рубина» практически 15 лет. С клубом из столицы Татарстана Бердыев выигрывал и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок России. В 2008 году он был награжден государственной наградой — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».