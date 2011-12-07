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Казань примет международные соревнования по экстрим-велоспорту

В соревнованиях примут участие спортсмены, входящие в мировой рейтинг BMX.

С 26 по 27 сентября в столице Татарстана состоятся международные соревнования С1 по велоспорту BMX, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Теперь в Казани для проведения соревнований в этом виде спорта есть все условия — в городе создан специальный экстрим-парк «Урам». На его территории и пройдет турнир.

В соревнованиях примут участие спортсмены, входящие в мировой рейтинг BMX. В списке участников — 30 спортсменов из России и зарубежных стран.

КВ
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