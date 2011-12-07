«Ак Барс» в Шанхае не сумел переиграть «Куньлунь Ред Стар»

«Ак Барс» весь первый период владел инициативой, но даже большинство реализовать не сумел. Как не сумел затем реализовать и второе – 0:0 после первого периода.Дважды в начале второго периода казанцы получали повреждения – Малыхин и Абросимов, а затем китайцы неожиданно забили, протолкнув шайбу под щитком Гарипова – 1:0. Но почти тут же Пол Постма сумел-таки сравнять счет, но арбитры шайбу не засчитали. А затем Бурмистров заработал удаление в середине площадки. И вот это удаление было реализовано – 2:0. Бестолковая игра «Ак Барса» добавила сил хозяевам – они забросили и третью шайбу - 3:0 вместо 1:1. И менее восьми минут оставалось играть во втором периоде. Но бессмысленность атак гостей окончательно разрушила хоть какую-то их конструктивную игру. Два удаления еще было – сначала у хозяев, затем у гостей, но счет 3:0 до второго перерыва не изменился.В третьем периоде на движения хоккеистов «Ак Барса» было просто больно смотреть – сплошные потери шайбы и отсутствие мысли. А счет 3:0 в пользу хозяев так и не изменился вплоть до финального свистка.