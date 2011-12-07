БК УНИКС подписал новый контракт с Костасом Каймакоглу

Костас провел предсезонную подготовку без реального контракта с казанским клубом. Тем не менее, новый контракт с форвардом был подписан до конца сезона 2018/19гг. – это подтвердил президент клуба Евгений Богачев. Каймакоглу выступает за УНИКС с 2012 года, и одно время был даже капитаном команды. Вместе с командой Костас выиграл Кубок России, а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Единой лиги ВТБ.