Юные дзюдоисты сборной Татарстана заняли первое место на первенстве ПФО

Сборная Татарстана завоевала на турнире бронзовые медали, уступив лишь команде Самарской области и Пермского края. 250 спортсменов из 14 регионов России приняли участие в соревнованиях. Татарстанцы выиграли три «золота», два «серебра» и пять бронзовых наград. А победителями стали Кирилл Бойко, Камилла Калимуллина и Мария Наборщикова.