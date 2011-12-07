Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Юные дзюдоисты сборной Татарстана заняли первое место на первенстве ПФО

Во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани завершилось первенство ПФО по дзюдо среди юниоров.
Сборная Татарстана завоевала на турнире бронзовые медали, уступив лишь команде Самарской области и Пермского края. 250 спортсменов из 14 регионов России приняли участие в соревнованиях. Татарстанцы выиграли три «золота», два «серебра» и пять бронзовых наград. А победителями стали Кирилл Бойко, Камилла Калимуллина и Мария Наборщикова.
КВ
Лента новостей