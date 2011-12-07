Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Зульфат Гараев стал серебряным призером первенства Европы по тяжелой атлетике

Представитель Татарстана, штангист Зульфат Шафигуллин завоевал серебряную медаль первенства Европы по тяжелой атлетике в Польше.
В весовой категории 62 кг он в сумме двух упражнений показал результат в 290 кг (134 – рывок и 156 – толчок). Лишь один кг в итоге он уступил победителю – белорусу Геннадию Лаптеву. Зульфат завоевал малую золотую медаль в  рывке и «серебро» в толчке.
КВ
Лента новостей