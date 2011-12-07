Зульфат Гараев стал серебряным призером первенства Европы по тяжелой атлетике

В весовой категории 62 кг он в сумме двух упражнений показал результат в 290 кг (134 – рывок и 156 – толчок). Лишь один кг в итоге он уступил победителю – белорусу Геннадию Лаптеву. Зульфат завоевал малую золотую медаль в рывке и «серебро» в толчке.