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«Локомотив» на седьмом матче прервал свою беспроигрышную серию

«Локомотив» на седьмом матче прервал свою беспроигрышную серию
Футболисты московского «Локомотива» в матче 15-го тура чемпионата РПЛ сенсационно уступили дома екатеринбургскому «Уралу – 1:2. «Локо» забил первым – отличился Федор Смолов, но затем пропустил дважды – 1:2. Отметим также, что в первом матче 15-го тура ЦСКА, победив «Ахмат» (2:0), первым из российских клубов набрал 1000 очков в чемпионатах РПЛ.
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