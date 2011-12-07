«Локомотив» на седьмом матче прервал свою беспроигрышную серию

Футболисты московского «Локомотива» в матче 15-го тура чемпионата РПЛ сенсационно уступили дома екатеринбургскому «Уралу – 1:2. «Локо» забил первым – отличился Федор Смолов, но затем пропустил дважды – 1:2. Отметим также, что в первом матче 15-го тура ЦСКА, победив «Ахмат» (2:0), первым из российских клубов набрал 1000 очков в чемпионатах РПЛ.