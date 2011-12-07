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Лыжница Анна Нечаевская победила на турнире в Хакассии

Лыжница Анна Нечаевская победила на турнире в Хакассии
На дистанции в 5 км в лыжной гонке на турнире в поселке Вершина Тея в Хакасии одержала победу лыжница из Татарстана Анна Нечаевская. Соревнования продолжаются, и мы ждем новых медалей от наших спортсменов.
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