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Сердар Азмун и Реза Шекари сыграли за сборные Ирана

Во время перерыва в чемпионате России два игрока казанского «Рубина» приняли участие в контрольных матчах сборных Ирана.
Так, Сердар Азмун сыграл за национальную сборную Ирана 66 минут против сборной Венесуэлы (1:1) и принял непосредственное участие в голевой атаке. А Реза Шекари все 90 минут провел за молодежную сборную Ирана и помог своей команде победить сверстников из Омана.
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