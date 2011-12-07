Сердар Азмун и Реза Шекари сыграли за сборные Ирана

Так, Сердар Азмун сыграл за национальную сборную Ирана 66 минут против сборной Венесуэлы (1:1) и принял непосредственное участие в голевой атаке. А Реза Шекари все 90 минут провел за молодежную сборную Ирана и помог своей команде победить сверстников из Омана.