Бывший футболист «Рубина» за три месяца проиграл 2 млн рублей

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Александр Бухаров с августа проиграл на турнирах по онлайн-покеру 27 тысяч долларов, сообщает Betting Insider.

Данная сумма эквивалентна двум миллионам рублей. Портал утверждает, что футболист участвует в турнирах почти ежедневно с 19 августа.

«Сомневаться в том, что это действительно бывший футболист сборной России не приходится — его аккаунт подтвержден и подсвечивается плашкой «Лидер мнений», — утверждает портал.

Последний раз нападающий появлялся на поле в составе «Рубина» в апреле 2019 года. За свою карьеру в казанском клубе Бухаров провёл 110 матчей, забил 37 голов и отдал 14 голевых передач. Футболист является четырёхкратным чемпионом России.

Летом 2010 года Бухаров рассказывал «Спорт-Экспрессу», что в межсезонье выиграл в онлайн-турнире по покеру 48 тысяч долларов. Тогда компаньоном футболиста был защитник «Ак Барса» Андрей Первышин. Уже летом 2011 года нападающий заявлял официальному сайту «Зенита», что не увлекается карточной игрой: «Про покер — это какой-то бред. Да, был аккаунт, зарегистрированный на моего друга. Однажды он попросил меня сыграть, и я случайно выиграл, занял шестое место в турнире».