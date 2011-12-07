Леонид Слуцкий впервые проиграл три матча подряд с «Рубином»

О кадровых проблемах, с которыми столкнулся казанский клуб, мы писали ранее — три футболиста (Кварацхелия, Старфельт, Ин Бом) в сборных сдали положительные тесты на COVID-19, Уремович получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги наций. Более того, нездоровым из стана молодежки вернулся нападающий Иван Игнатьев, а основной страйкер Джордже Деспотович не долечил повреждение мышцы.

Так перед Леонидом Слуцким возникла дилемма: либо выпускать в старте кого-то из пары молодых форвардов Климов/Косарев, либо обойтись без чистых нападающих. Тренер сделал ставку на второй кейс: «Хотели сыграть без выраженного нападающего, с тройкой легких быстрых игроков в группе атаки, взаимным изменением позиций». Экспериментировать пришлось и в обороне — центральным защитником впервые в основе стал Дмитрий Тарасов.

Тем не менее трудности возникли не только у «Рубина». Например, мимо заявки на игру в Казани прошел Павел Мамаев, а главный бомбардир команды японец Кэнто Хасимото получил травму уже на 18-й минуте. С легионером столкнулся Дарко Йевтич, нанеся ему удар в колено, продолжить матч футболист уже не смог.

За первый тайм казанцы создали всего один опасный момент у ворот соперника: Денис Макаров вырезал изящную передачу в штрафную «Ростова», где Бакаев чуть-чуть не подгадал темп и махнул мимо мяча.

Во второй половине встречи гости превратили территориальное преимущество в голевое. На 54-й минуте игроки в желтых футболках уперлись в центр обороны казанцев, однако на правом фланге Георгий Зотов предоставил огромное пространство Хорену Байрамяну. «Ростов» протолкнул мяч на новичка сборной Армении, а тот с левой ноги поразил ближний угол. Еще через три минуты гости едва не удвоили преимущество, когда Роман Еременко запустил снаряд в перекладину метров с 25.

За 15 минут до конца основного времени эксперименты в центре защиты «Рубина» принесли свои плоды. Дмитрий Тарасов из-под прессинга отпасовал точно в ноги футболисту гостей, забыл про существование Байрамяна за спиной, и Хорен невозмутимо отправил мяч в ворота впритирочку со штангой — 2:0.

— В целом Тарасов справился со своими оборонительными функциями, он совершил ошибку не в оборонительной ситуации, а на мяче, когда был забит второй мяч, — вступился за футболиста Слуцкий. — Эту ошибку, наверное, было сложнее предположить, и она точно не связана никак с позицией. Все, что касается именно оборонительных действий, отыграл нормально, как он может.

Пожалуй, формулировка «как он может» прекрасно характеризует игровые качества Тарасова. Среди игроков основы он продемонстрировал один из худших процентов точности передач (73%), да и персонально футболист опекал соперников в традициях радушного гостеприимства (9 единоборств, удачных лишь 67%).

«Ростов» выиграл по делу, в два раза превзойдя соперника по ударам в целом и в три раза по ударам из пределов штрафной. Увы, но сейчас в стане казанцев нет лидеров второго эшелона, хотя на эту роль вполне мог бы претендовать 33-летний «дядька» Дмитрий Тарасов или тот же Дарко Йевтич.

Концовка календарного года для Казани может получиться мрачной: впереди встречи с ЦСКА и «Локомотивом». Если предположить, что три «ковидных» легионера сдадут в среду отрицательные тесты, то едва ли они успеют к воскресенью набрать оптимальные игровые кондиции.

«Рубин» проиграл третий матч подряд, что произошло впервые при тренерской работе Леонида Слуцкого. Команда рухнула на 10-е место и ушла в минус по разнице забитых и пропущенных мячей. Увы, в этом сезоне на пути к заветной пятерке постоянно возникают трудности: то неоднозначные судейские решения, то пандемия. А может, футбольная фортуна просто недвусмысленно намекает — в еврокубки Казани еще рано, качайте скиллы. И во многом это сигнал для молодых. Тот же Денис Макаров по-прежнему не готов к игре в основе, а Зуев в роли латераля чередует достаточно сильные матчи с открытыми окнами в своей зоне при контратаках соперника.