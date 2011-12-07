Стадион ЧМ-2018 принял матч чемпионата Мордовии по футболу

Стадион «Мордовия Арена», где летом 2018 года проходили матчи ЧМ-2018, принял финальную встречу чемпионата Мордовии по футболу. Впервые игра регионального чемпионата состоялась на арене, возведённой к мундиалю, сообщает официальный сайт РФС.

В финальном матче сошлись «Рузаевка» и ковылкинский «Спартак», победа осталась за последним клубом со счётом 2:1. Игра на 44-тысячной арене прошла без зрителей.

После ЧМ-2018 «Мордовия Арена» стала домашним стадионом для местной «Мордовии». Во второй половине 2019 года арену в Саранске арендовал «Тамбов» для проведения матчей РПЛ. Весной 2020 года на стадион вернулась «Мордовия», а также одну домашнюю игру провёл «Нефтехимик».

Летом 2020 года «Мордовия» потеряла профессиональный статус, а на арене вновь прописался «Тамбов».