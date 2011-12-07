УНИКС завершил двухнедельный марафон двумя победами

Причиной такого плотного графика стала перенесенная игра с «Бурком» — французы в октябре схватили COVID-19, матч перенесли на одно из немногих доступных окон. Подобный евротур отразился на результатах УНИКСа: казанцы с трудом справились с турецким «Бахчешехиром», который был явным аутсайдером группы Еврокубка, затем впервые проиграли на выезде «Зелена Гуре» и не смогли вырвать концовку матча с «Партизаном» (86:89).

Благо с «Бурком» УНИКС смог разобраться без особых проблем (86:74), создав для себя превосходный задел (+16) в третьей четверти. Победа над французами укрепила положение казанцев на втором месте в группе А, и задача по выходу в топ-16 может быть решена уже 9 декабря в домашнем очном матче с «Бурком». Дабы не столкнуться с кадровым голодом, клуб из столицы РТ решил вернуться к бывшим: в конце минувшей недели стало известно о подписании контракта до конца сезона с 30-летним разыгрывающим Джорданом Теодором. Теодор провел в Казани всего год, и летом с ним решили не продлевать соглашение. Найти новую работу за это время американец не смог, посему охотно принял предложение из Татарстана, став девятым легионером.

Вероятно, воодушевившись туром по Европе, УНИКС в воскресенье грохнул «Химки» — 83:76. Жизнь у подмосковного клуба в этом сезоне тоже несладкая, ведь в октябре команду накрыл пресловутый коронавирус. Итогом стал текущий провал в Евролиге (две победы в 9 играх) и не самое высокое место в «регулярке» Единой лиги. Несмотря на то что оба соперника во вторник и четверг провели матчи на европейской арене, матч в уик-энд проходил на хороших скоростях. Три трехочковых попадания Айзея Канаана задали тон встрече, и казанцы без проблем забрали первую четверть.

Во многом именно высокая результативность дальнобойной артиллерии УНИКСа позволила хозяевам вырвать победу. Подопечные Прифтиса «настреляли» 11 «трешек» из 26 попыток. У «Химок» в этом компоненте вечер однозначно не задался: 6/30, причем Алексей Швед и Эррик Макколум из 13 попыток на двоих реализовали лишь одну.

После 5 матчей УНИКС имеет три победы в Единой лиге и идет на шестой строчке. «Химки» же в минусе по победам, с чем примостились на восьмом месте. Теперь у казанцев появилась возможность перевести дыхание — следующая игра запланирована на 6 декабря в Санкт-Петербурге против «Зенита».