Российский специалист Владимир Алекно возглавил мужскую сборную Ирана по волейболу. Об этом сообщает сайт местной федерации данного вида спорта.

Контракт с Алекно будет действовать до завершения Олимпийских игр 2021 года. К обязанностям тренер приступит уже в ноябре.

Помощником Алекно станет итальянец Томазо Тотоло, а также в его штаб войдут несколько иранцев.

На олимпийском турнире Иран сыграет в группе А вместе с Японией, Польшей, Италией, Канадой и Венесуэлой. В другой группе — Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция и Тунис.