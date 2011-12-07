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Владимир Алекно возглавил мужскую сборную Ирана

Контракт со специалистом будет действовать до конца Олимпийских игр.

Российский специалист Владимир Алекно возглавил мужскую сборную Ирана по волейболу. Об этом сообщает сайт местной федерации данного вида спорта.

Контракт с Алекно будет действовать до завершения Олимпийских игр 2021 года. К обязанностям тренер приступит уже в ноябре.

Помощником Алекно станет итальянец Томазо Тотоло, а также в его штаб войдут несколько иранцев.

На олимпийском турнире Иран сыграет в группе А вместе с Японией, Польшей, Италией, Канадой и Венесуэлой. В другой группе — Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция и Тунис.

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