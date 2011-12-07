Динамовки  Казани победили на Сахалине

И вот в отчетном матче казанские волейболистки в целом провели матч уверенно, и победили на выезде – 3:0 (25:19, 25:20, 25:15). И если в первой партии еще вырисовывалась какая-то борьба, то затем динамовки нащупали свою игру, и довели матч до логичной победы.Следующий матч наши девчата проведут дома с саратовским «Протоном» 26 декабря.