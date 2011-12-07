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ФК «КАМАЗ» определил лучшего «Диванного эксперта»

Победителю вручили диван.
ФК «КАМАЗ» подвел итоги конкурса «Диванный эксперт-2018», сообщает пресс-служба клуба. За это звание в голосовании боролись несколько болельщиков, наиболее рьяно дискутировавших в соцсетях по ходу сезона. Победителем стал Нияз Мингалимов. Ему был вручен диван с чехлом, на который нанесен специальный логотип, стилизованный под эмблему клуба.
КВ
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