УНИКС разгромил дома ЦМОКИ

Но счет не должен вводить в заблуждение. Три четверти минчане отчаянно сопротивлялись и даже вели в счете. Но удаление с площадки главного тренера ЦМОКИ Крутикова (за споры с арбитрами) сломало игру гостей. А до этого легкий состав гостей перекрывал все позиционные атаки казанцев, а в отсутствие Ндура у волжан были проблемы с подборами. И лишь последняя четверть дала солидное преимущество УНИКСу. 18 очков набрал у хозяев Джамар Смит.