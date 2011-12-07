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УНИКС разгромил дома ЦМОКИ

Казанский УНИКС свой очередной матч в чемпионате Единой лиги ВТБ проводил против белорусской команды ЦМОКИ и сумел одержать крупную победу – 88:69 (22:20, 14:17, 27:18, 27:12).
Но счет не должен вводить в заблуждение. Три четверти минчане отчаянно сопротивлялись и даже вели в счете. Но удаление с площадки главного тренера ЦМОКИ Крутикова (за споры с арбитрами) сломало игру гостей. А до этого легкий состав гостей перекрывал все позиционные атаки казанцев, а в отсутствие Ндура у волжан были проблемы с подборами. И лишь последняя четверть дала солидное  преимущество УНИКСу. 18 очков набрал у хозяев Джамар Смит.
КВ
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