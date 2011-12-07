Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сердар Азмун вывел сборную Ирана в полуфинал Кубка Азии

Форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии.
На 18-й минуте он сделал голевой пас на партнера Мехди, а на 31-й  минуте уже сам пробил точно по воротам сборной Китая. На 86-й минуте Азмун был заменен, а на 91-й минуте иранцы провели и третий гол – 3:0. Всего Азмун забил на турнире уже 4 гола.В полуфинале Иран 28 января сыграет со сборной Японии.
КВ
Лента новостей