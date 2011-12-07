Сердар Азмун вывел сборную Ирана в полуфинал Кубка Азии

На 18-й минуте он сделал голевой пас на партнера Мехди, а на 31-й минуте уже сам пробил точно по воротам сборной Китая. На 86-й минуте Азмун был заменен, а на 91-й минуте иранцы провели и третий гол – 3:0. Всего Азмун забил на турнире уже 4 гола.В полуфинале Иран 28 января сыграет со сборной Японии.