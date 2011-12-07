«Ак Барс» начал битву за Кубок Гагарина с выездного поражения

Первое удаление в матче осталось за казанцем Андреем Педаном.На этот раз волжане отстояли, но черед 12 минут Андрей Зернов опять же в большинстве вывел омичей вперед – 1:0.Более того, еще до перерыва казанцы проигрывали уже 0:2, не использовав при этом своего численного преимущества.А в начале третьего периода Манукян забил и третий гол – 3:0. «Ак Барс» ринулся отыгрываться, и пропустил еще – 0:4. И тренеры выпустили Шарыченкова. Он почти сразу же и отбил выход соперника один на один.В третьем периоде опять удалились «барсы» - «отличился» Потапов. А затем компанию ему в штрафном боксе составил и Лукоянов.Так что ни о каком преимуществе гостей и речи не шло. Так что 5:0 в пользу «Авангарда» счет был вполне логичным. А затем было и 0:6, так что матч казанцы по-теннисному потерпели всухую. Подождем еще день – больше сказать нечего.