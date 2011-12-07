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Динамовцы Казани дома уступили Иркутску

Матч на стадионе «Ракета» в Дербышках против иркутского клуба «Байкал-Энергия» мог стать решающим за три тура до финиша регулярного чемпионата.
И вот на 10-й минуте после нерасторопности наших защитников на 10-й минуте Волгужев забил гол – 0:1. А на 12-й минуте счет стал уже – 0:2. Но вот в меньшинстве Адексей Веселов один мяч отыграл – 1:2.Увы, еще четырежды затем судьи удаляли наших хоккеистов, при этом не замечая грубости гостей. Так что счет 1:2 сохранился до перерыва.Во втором тайме удаления в составе хозяев все продолжались, и вот  на 77-й минуте счет стал 1:3. Даже без двух игроков казанцы сумели на 80-й минуте сократить отставание – 2:3. Гол на счету Рамиля Ибрагимова. Но на большее наших парней не хватило – проигрыш-2:3.
КВ
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