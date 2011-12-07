Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная России по баскетболу отобралась на чемпионат мира

Сборная России по баскетболу в последнем матче группового раунда отбора на чемпионат мира в Перми сумела переиграть сборную Финляндии – 91:76.
Игра вышла упорной – в конце третьей четверти наша команда уступала соперникам 7 очков. Но в заключительной четверти команда Сергея Базаревича сыграла блестяще – 33:11. 22 очка набрал в этом матче Дмитрий Кулагин.
КВ
Лента новостей