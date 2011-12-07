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Центровой УНИКСа Мелвин Эджим помог сборной Канады отобраться на ЧМ

Центровой УНИКСа Мелвин Эджим помог сборной Канады отобраться на ЧМ
Центровой казанского УНИКСа Мелвин Эджим поучаствовал в игре сборной Канады в отборочном матче против сборной Чили – 85:46. Эджим провел на площадке 19 минут, набрал 12 очков и сделал 9 подборов.
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