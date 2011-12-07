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Казанский УНИКС выиграл в гостях у ВЭФа в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС выиграл в гостях у ВЭФа в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты казанского УНИКСа в Риге в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ встречались с клубом ВЭФ и одержали уверенную победу – 82:52 (26:12, 22:18, 15:10, 23:8). В составе казанцев в этом матче не было Смита и МакКоллума. Самым результативным стал у волжан Морган – 21 очко.
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