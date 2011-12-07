«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером Рафиком Якубовым. Он занимал эту должность с 2017 года.

Новым генеральным менеджером клуба станет Марат Валиуллин, который с 2017 года работал в качестве главы селекционного отдела «Ак Барса».

«Сегодня „Ак Барс“ продолжает работу на трансферном рынке, однако вся хоккейная вертикаль „Татнефти“ начинает трансформацию. Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде», — приводит слова президента «барсов» Наиля Маганова официальный сайт казанцев.

Отметим, что за годы работы Рафика Якубова «Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина.