«Рубин» проявляет интерес к голкиперу «Спартака»

27-летний голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжит карьеру в московском «Спартаке», утверждает «Спорт-Экспресс». По данным издания, вратарь прилетал в столицу РТ в апреле этого года.

Селихов потерял место в основе «Спартака» после череды травм. Последний раз он провёл более одного матча подряд в основе в марте 2019 года. Затем голкипер получил перелом пальца руки, перенёс операцию на ахилловом сухожилии и проиграл конкуренцию за место в воротах молодому Александру Максименко.

Контракт голкипера с красно-белыми действует до декабря 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.