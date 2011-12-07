UEFA представил трофей Лиги конференций

Президент УЕФА Александер Чеферин продемонстрировал дизайн трофея, который будут вручать победителю нового турнира — Лиги конференций. Видеоролик появился в официальном Twitter организации.

Сообщается, что масса трофея составляет 11 кг, высота — 57,5 см. В основе конструкции лежат 32 шестиугольные пластины.

«Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку», — отмечается на сайте UEFA.

Гимн турнира будет таким же, как у Лиги Европы, а айдентика Лиги конференций будет приближена к ЛЕ.