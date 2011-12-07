UEFA представил трофей Лиги конференций

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Президент УЕФА Александер Чеферин продемонстрировал дизайн трофея, который будут вручать победителю нового турнира — Лиги конференций. Видеоролик появился в официальном Twitter организации.
Сообщается, что масса трофея составляет 11 кг, высота — 57,5 см. В основе конструкции лежат 32 шестиугольные пластины.
«Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку», — отмечается на сайте UEFA.
Гимн турнира будет таким же, как у Лиги Европы, а айдентика Лиги конференций будет приближена к ЛЕ.