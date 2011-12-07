Расходы «Рубина» в 2019 году составили 4,3 млрд рублей

Расходы «Рубина» в 2019 году составили 4,35 млрд рублей. Такие данные приводит Sports.ru, ссылаясь на отчетность клубов в базе ФНС.

На зарплаты казанцы потратили 1,6 млрд рублей или 38% расходной части. Отметим, что по этой статье расходов «Рубин» идет седьмым среди клубов РПЛ. Больше всего на зарплаты в лиге тратит «Зенит» (8,91 млрд рублей), а у «Крыльев Советов» на выплаты окладов уходит 86% расходов. Самыми экономными клубами лиги являются «Ахмат» и «Тамбов».