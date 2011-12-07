В «Оренбурге» вспышка COVID-19. В субботу у команды матч против «Краснодара»

В ФК «Оренбург» произошла вспышка COVID-19 — у ряда представителей клуба при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения. Информация об этом опубликована в Telegram-канале РПЛ.

Представители клуба в настоящее время изолированы. В субботу у «Оренбурга» матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Ранее «Краснодар» перенес игру с «Динамо» из-за вспышки COVID-19 в расположении москвичей. «Оренбург» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. В игре 23-го тура у команды удалили сразу двух футболистов.