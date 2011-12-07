Чемпионат Европы по сумо пройдет в Казани

Сегодня в столице Татарстана произошло очередное знаковое спортивное событие. Казань официально стала первым городом нашей страны, проводящим столь значимое мероприятие, как Чемпионат Европы по сумо.

Для тех, кто не знаком с данным видом спорта — краткая справка. Сумо — это вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке (дохё). Этот вид соревнования пришел к нам из далекой Японии. Сами японцы относят сумо к боевым искусствам, а их страна является признанным центром сумо и имеет наибольшее количество профессиональных борцов.

Гостями Республики и участниками красочной церемонии открытия стали многочисленные спортсмены из 12 европейских стран: Германии, Венгрии, Азербайджана, Армении, Болгарии, Эстонии, Грузии, Украины, Литвы, Польши, Румынии, и, конечно же, России.

Состязания будут проходить с 25 по 27 июня в ДЕ «Ак Барс». Отметим, что из-за санитарно-эпидемиологических требований, связанных с пандемией коронавируса, максимальная разрешенная заполняемость площадки не может превышать 50%.