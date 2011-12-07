Воронков и Галимов переподписали контракты с «Ак Барсом»

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о заключении новых контрактов с нападающими Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым. Контракт Воронкова переподписан на новых условиях до апреля 2023 года, а Артём Галимов продлил соглашение до конца сезона 2023/24.

В минувшем сезоне Дмитрий Воронков провёл за «Ак Барс» 68 матчей, набрав 29 (13+16) очков с показателем полезности «+5». Нападающий Артём Галимов провёл 56 матчей и набрал 23 (8+15) очка с показателем полезности «+16».

Отметим, что Воронков стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в Кубке Гагарина.