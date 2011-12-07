«Химки» проиграли «Зениту» в финале Кубка России

Финал Кубка России, который состоялся в Екатеринбурге, закончился победой «Зенита». Единственный мяч на 84-й минуте с пенальти забил Артём Дзюба.

Евгений Гапон в штрафной срубил Малкома, за что и был назначен одиннадцатиметровый удар. Дзюба пробил точно в угол ворот и добыл победу для «Зенита». Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга в текущем сезоне оформил золотой дубль, выиграв чемпионат страны и кубок. Это случилось второй раз за годы существования «Зенита».

Последний раз «Зенит» становился обладателем Кубка России в сезоне 2015/16. Нынешний трофей стал четвёртым кубком в истории клуба. Добавим, что «Химки» по итогам сезона вышли в РПЛ.