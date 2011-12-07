«Рубин» — супергуд! Как прошел матч, на котором могло не быть зрителей

Перед самым стартом нового сезона РПЛ в Казани в сети грянул гром — «Матч-открытие может пройти без зрителей». Причиной тому стали возможные ограничения от Роспотребнадзора, который по какой-то причине посчитал, что футбольные арены — главный фактор риска распространения пандемии коронавируса в сравнении с любыми другими массовыми мероприятиями. С аналогичными проблемой столкнулись и другие клубы РПЛ и ФНЛ, в некоторых городах матчи прошли при 500 зрителях, а «Ростов» и «Динамо» вовсе открыли сезон без болельщиков на трибунах.

Изначально казанцы исходили из квоты допуска на «Ак Барс Арену» в количестве 50% от возможной вместимости стадиона, поэтому более 10 тысяч билетов было распродано задолго до объявления о недопуске любителей футбола на Арену.

Благодаря решению республиканских властей (за которыми осталось решающее слово) Казань и гости города все-таки смогли увидеть вживую игру любимых команд. Официальный протокол матча зафиксировал цифру в 14409 зрителей на трибунах.

Об антураже

На подходе к стадиону, традиционно для домашнего противостояния со «Спартаком», многолюдно. Автомобильная стоянка плотно забита, на входе в чашу довольно длинные очереди и усиленная проверка возле металлоискателей.

Даже за 40 минут до стартового свистка трибуны уже полны болельщиков, выездной фанатский сектор и вовсе полон «под завязку».

Перед стартом поединка «Рубин» представляет публике (с помощью табло «Ак Барс Арены») свежий клип «Рубин — супергуд», по завершению которого слышны громкие аплодисменты, а затем и новое стильное оформление для объявления стартового состава, на субъективный взгляд корреспондента «КВ» — одно из лучших за последние годы.

Везет тому, кто ведет

Мнения болельщиков и экспертов по поводу игры и финального результата разнятся, но большинство сходится в одном — несмотря на лишь один забитый мяч, противостояние команд Слуцкого и Витории выдалось ярким. Забей футболисты все свои моменты — легко можно было бы представить итоговый счет на подобии 4:3.

В составе «Рубина» в этом матче можно выделить целый ряд игроков: выручавшего в убойных моментах Дюпина, полезно действовавшего в обороне Хакшабановича (особенно приятно было видеть, что черногорец не потерялся на поле в первом же официальном матче за новый клуб), безумно полезного Абильдгора, который оказывался именно там, где нужно на каждом из участков поля.

Нельзя не отметить отдельно защитника казанцев Илью Самошникова, который во второй половине встречи поймал настоящий кураж и забил великолепный гол в ворота Максименко, а затем и вовсе едва не отправил второй мяч в «девятку» ворот спартаковцев с такого расстояния, что позавидовали бы и мировые звезды футбола — увы, вратарь «красно-белых» совершил не менее прекрасный сейв.

Помимо этого, Самошников стал лидером по количеству результативных передач, выиграл 70% единоборств (не будем забывать, что Илья играет в защите) и безусловно справедливо стал игроком матча по мнению экспертов.

Кажутся напрасными и рассуждения о том, что «Рубину» в матче с москвичами «просто повезло». Несмотря на обилие голевых моментов у гостей (особенно в конце), часть из них нивелировал Дюпин, а часть решающих ударов была просто неточна. Поэтому просто хочется вспомнить крылатую фразу футбольных комментаторов — «Везет тому, кто ведет».

Слово тренерам

На послематчевой пресс-конференции Руй Витория сетовал на невезение:

«Нам не сегодня не повезло, в отличие от „Рубина“. В эпизоде с голом подвела неточная передача. У нас было мало подобных ошибок, но эта стала роковой. Мы проводили атаку, команда была уверена, что она получит продолжение, поэтому рывок игрока противников застал нас врасплох»

А Леонид Слуцкий расточал комплименты в адрес проигравших:

«Непохожая игра на первую игру сезона. Потому что и по скоростям, и по ведению единоборств, и по качеству игры ощущение, что команды находятся в разгаре сезона. Но нас заставил так играть соперник. „Спартак“ и в межсезонье выглядел шикарно, и сегодняшней игрой подтвердили свой статус одного из фаворитов этого чемпионата. Поэтому очень рад, что смогли добиться победы и отыграть на ноль в этой ситуации. Соперник выглядел очень хорошо. Еще все пять замен, которые они провели, по существу идут на усиление атакующей группы. Нам было тоже крайне сложно играть еще против пятерки первых игроков»

Праздник футбола, который нельзя отменять

Подводя итог, хочется еще раз отметить значение таких событий, как домашние матчи двукратного чемпиона страны в жизни города. Сложно переоценить важность живого посещения стадиона и возможность оказаться поближе к спортсменам и искренне порадоваться их командной игре.

Футбол был, есть и будет, а поэтому спасибо за этот праздник всем, кто сделал его возможным.